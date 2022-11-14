Суд Петербурга арестовал дагестанца, устроившего стрельбу около ночного клуба

Мужчина стрелял из пистолета. Фото: vk.com/dorinspb

Суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, который стрелял около клуба на Конюшенной площади. Инцидент произошел ночью 12 ноября этого года. В этот же день злоумышленника задержали сотрудники полиции.

- Мужчина выстрелил не менее трех раз из оружия, похожего на пистолет. Он арестован до 11 января 2023 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

При этом, в социальных сетях сообщается, что мужчина приехал из Дагестана. В клубе он был не один. Их с друзьями не пропустили в увеселительное заведение – это и стало причиной такого поведения. Дагестанца и его друзей задержали, когда они уже уехал с места происшествия на своем автомобиле.

- В Василеостровском районе были задержаны двое мужчин и женщина. Все из Дагестана. Это семейная пара и друг, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».