Пассажирский поезд сбил мужчину в Петербурге

Мужчина перебегал пути на красный свет Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина попал под поезд на шестнадцатом километре перегона станций Парголово. Инцидент случился в минувшие выходные. 36-летнего жителя Петербурга сбил скорый пассажирский поезд, который ехал из Петрозаводска в Москву.

- Мужчина перебегал железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу во время запрещающего сигнала светофора. В это время к платформе приближался поезд, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

Машинист подавал громкие сигналы и начал экстренно тормозить, но это не помогло избежать столкновения. В итоге, мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.