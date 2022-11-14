Самку ленивца Соню и ее детеныша показали в Ленинградском зоопарке

Соня и ее сын. Фото: Скриншот из видео

Маму Соню и ее сына снова показали в социальных сетях Ленинградского зоопарка. Малыша-ленивца еще не отлучили от матери. Ему уже больше года, и уже сложно отличить, где Соня, а где ее детеныш, ведь родственники стали почти одного размера. Только сына Сони это совсем не волнует, он как будто не планирует расставаться с мамой.

- Так выглядит бесконечная любовь мамы Сони к своему уже совсем взрослому детенышу ленивцу. Только посмотрите на этих неразлучных мать и дитя, которых скоро будет уже и не отличить друг от друга! – написали в своем телеграмм-канале работники зоопарка.

Напомним, детенышу еще не придумали имя. И до 28 ноября продолжается конкурс, в котором могут принять участие посетители Ленинградского зоопарка. Для этого в специальный ящик, который находится на входе в павильон «Тропический дом», нужно опустить записку с именем ленивца. А какое имя больше всего понравилось сотрудникам зоопарка, станет известно 1 декабря.