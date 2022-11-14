Снегопад начался в Петербурге вечером 14 ноября из-за циклона Sue

В Петербурге выпал снег Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима вот-вот придет в Петербург. Вечером 14 ноября в городе пошел снег. Крупные снежинки красиво опускались на землю, но для Северной столицы это уже не первые зимние осадки в сезоне. Напомним, в Петербург пришел циклон Sue.

- Мокрый снег в Санкт-Петербурге начнется утром 15 ноября и ожидается в течение всей первой половины дня, пока циклон не уйдет от города на юг, - такой прогноз сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

А снег все-таки пришел в Северную столицу немного раньше времени. А вместе с ним и новогоднее настроение. В городе похолодает до двух-трех градусов со знаком плюс. Но ниже нуля температура опускаться пока не будет. Специалисты предупреждают о сложной ситуации на дорогах, потому что возможно образование гололеда.