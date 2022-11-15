На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трехкомнатная квартира загорелась в Невском районе Петербурга вечером в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Подвойского поступило в 23:14. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В трехкомнатной квартире горела кухня. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 23:50. По предварительным данным, никто из жильцов квартиры не пострадал. Дознаватели установят причину пожара.

- На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС, - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне случился пожар в квартире в Красносельском районе. В три часа ночи там загорелась одна из комнат. Огонь тушили 15 спасателей. Никто не пострадал.