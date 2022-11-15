Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Ленобласти 15 ноября

Мокрый снег пройдет в Ленобласти во вторник Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 15 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В регионе пройдут мокрый снег и дожди. Сильные осадки ожидаются ночью. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер разных направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Но возможно усиление ветра до 12 метров. В течение суток температура воздуха составит от -5 до +3 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 15 ноября и в Петербурге. Синоптики прогнозируют дожди, переходящие в снег и усиливающиеся ночью и утром. Ветер разных направлений будет дуть со скоростью от трех до 12 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью составит от нуля до двух градусов со знаком плюс, а днем от +1 до +3 градусов. Ночью на дорогах будет гололедица, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.