Мокрый снег пошел в Петербурге 15 ноября

В Петербурге 15 ноября пошел мокрый снег Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и обещали синоптики, в Санкт-Петербурге пошел мокрый снег. Еще ночью 15 ноября 2022 года в городе лил дождь, однако к утру ситуация изменилась, в Северной столице стало холоднее и осадки изменили свой вид. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Приятно, когда погода меняется согласно составленного ранее прогноза. Как и ожидалось, дожди в Санкт-Петербурге начались в полночь, а к 6 часам утра перешли в мокрый снег, - сообщил синоптик.

По прогнозам, мокрый снег будет идти в городе до середины дня. Из-за этого на дорогах ожидается опасная ситуация. Не исключено, что наступит "день жестянщика", если еще многие автомобилисты не успели "переобуть" свои машины.

Температура воздуха в Петербурге днем до плюс 1-3 градусов, ветер слабый, переходящий от южного к северному.