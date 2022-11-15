Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 15 ноября 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 15 ноября 2022 года. В городе пошел снег. Мокрый снегопад начался еще вечером 14 ноября, но ночью сменился мокрым дождем. А под утро вторника снова преобразился в мокрую снежную массу. Напомним автомобилистам, что в таких погодных условиях нужно быть аккуратнее на дорогах.

В Невском районе города случился пожар в трехкомнатной квартире в доме 33/2 по улице Подвойского. В квартире выгорела кухня площадью в шесть квадратных метров. Благо, пострадавших нет, а спасатели потушили пламя в течение получаса.

Пассажирский поезд Петрозаводск-Москва, проезжая в Парголово Петербурга сбил 36-летнего мужчину. Несмотря на серьезные травмы и тяжелое состояние, пешеход остался жив. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Также в Петербурге арестовали мужчину, который ночью 12 ноября устроил стрельбу около клуба на Конюшенной площади. Хулиганить он начал, потому что его с друзьями не пустили в заведение.