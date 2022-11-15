Снег и холодная погода ждут Петербург 15 ноября

Холод и снег ждут Петербург 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как и ожидалось, в Санкт-Петербург пришла зимняя погода. В ночь на 15 ноября 2022 года в городе пошел мокрый снег. В течение дня он продолжит идти, периодически сменяясь небольшим дождем. Даже ожидается, что в Северной столице образуется первый для этого сезона снежный покров. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием северо-восточной периферии циклона, продолжающего свой путь на юг. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем, местами переходящие в снег, возможна гололедица. Ожидается формирование временного снежного покрова, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в городе составит всего плюс 1-3 градуса, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер окажется холодный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В среду местами небольшой снег, гололедица и около ноля градусов.