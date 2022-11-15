Метрополитен Петербурга отмечает день рождения 15 ноября

Метро Петербурга отмечает день рождения 15 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Метрополитен Санкт-Петербурга 15 ноября 2022 года отмечает день рождения. В этот день городской подземке исполнилось 67 лет. Метро Северной столицы открылось в 1955 году, став вторым метрополитеном по дате открытия в СССР после Московского.

- Сегодня Петербургскому метрополитену исполняется 67 лет. Дорогие пассажиры, коллеги, партнеры, друзья! Мы благодарим вас за доверие и, конечно же, за то, что вы каждый день выбираете нас. Объединяем город, сближаем людей, - отметили в пресс-службе городской подземки.

Сейчас метро Петербурга состоит из пяти линий и 72 станций. Общая длина веток - 124,8 километров. Метро Северной столицы является самым глубоким в мире. И подземка продолжает развиваться. В ближайшие годы будут открыты новые станции: "Театральная", "Горный институт".