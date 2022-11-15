8 мм снега выпало в Петербурге за ночь 15 ноября

Почти 15% месячной нормы осадков выпало в Петербурге в ночь на 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла зимняя погода. В ночь на 15 ноября 2022 года в городе выпало 8 мм снега, а это почти 15 процентов от месячной нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Санкт-Петербург - на машинах и газонах начал формироваться снежный покров... По предварительным данным за ночь выпало 8 мм осадков - это почти 15 процентов от положенного за месяц, - сообщил синоптик.

Днем снег продолжит идти в Петербурге. Погода будет облачная и холодная, температура воздуха всего плюс 1-3 градуса, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Однако снежный покров при плюсовой температуре может надолго не задержаться.

Напомним, что в среду, 16 ноября, ожидается еще более холодная погода около нуля градусов.