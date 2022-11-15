До 10% строительных магазинов Петербурга могут закрыться после Нового года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после Нового года могут закрыться до 10 процентов строительных магазинов. Это связано с ростом цен на товары, проблемами с поставками, а также сильным сокращением спроса у горожан. Об этом 14 ноября 2022 года сообщает "РБК Петербург".

- В октябре спрос на сантехнику и товары для ремонта упал на 40-60 процентов по сравнению с прошлым годом в штучном измерении. Выручка при этом упала только на 10-20 процентов, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

Что касается цен на товары, то по разным оценкам они выросли на 30-40 процентов. Это напрямую связано с дефицитом поставщиков, а также производства. На фоне этого и покупательская способность снижается, многие люди переходят в режим экономии.