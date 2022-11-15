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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:05

Дорожные службы Ленобласти приступили к уборке снега утром 15 ноября

За ночь область накрыло снежным "одеялом"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Снежный штаб Ленобласти приступил к работе / Фото: Администрация ЛО

Снежный штаб Ленобласти приступил к работе / Фото: Администрация ЛО

В ночь на 15 ноября 2022 года на Ленинградскую область обрушился снегопад. Мокрый снег покрыл весь регион. Где-то снег таял быстро, но большинство районов оказались укрыты снежным "одеялом". Поэтому рано утром дорожные службы приступили к работе и расчистке снега. Об этом сообщили в областной администрации.

- Первый мокрый снегопад продлится в Ленобласти весь день, высота выпавшего снега местами составит до 10 сантиметров. На очистке региональных дорог задействовано почти 300 единиц спецтехники. Дорожники предупреждают водителей: обстановка сложная, соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратнее при маневрах, - рассказали в региональной администрации.

Всего в Ленобласти одновременно на линию готовы выйти до 600 единиц дорожной спецтехники.