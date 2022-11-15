Циклон Sue принес 14 мм снега в Петербург и Ленобласть 15 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пошел снег. Мокрый снег накрыл Северную столицу и Ленинградскую область еще с ночи 15 ноября. Осадки принес циклон Sue, который сейчас находится над акваторией Финского залива. Поэтому весь регион окружил холод. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Циклон небольшой, но принес умеренные осадки. На западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге уже выпало до 10 -14 мм осадков. Высота снежного покрова в западных и центральных районов Ленинградской области на утро составила от 1 до 6 сантиметров, - сообщил Колесов.

В Петербурге снег будет идти до середины дня, в южных районах области даже до вечера.

Из-за снегопада на дорогах города образовался настоящий транспортный коллапс. Автомобили стоят в пробках из-за множества ДТП.