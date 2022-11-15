Разводка мостов на рукавах Невы прекратилась в Петербурге с 15 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подходит к концу сезон разводки мостов. С 15 ноября 2022 года прекращается навигация по рукавам Невы. Это значит, что Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты разводить каждую ночь больше не будут. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах реки Невы, завершился 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки, - отметили в компании.

Так, с 15 по 19 ноября в ночное время периодически будет перекрываться движение автомобилей по Кантемировскому мосту.

Что касается остальных мостов, то их в городе будут разводить вплоть до 30 ноября.