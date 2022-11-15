Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга

Беглов исключил из совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известного стрит-художника Покраса Лампаса, а также народную артистку Ксению Раппопорт исключили из состава Совета по культуре и искусству Санкт-Петербурга. Распоряжение было подписано губернатором города Александром Бегловым 10 ноября 2022 года.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, - говорится в документе.

Причина исключения деятелей искусств из состава Совета в документе не указывается. Вместе с ними из состава также были исключены еще двое: бывший заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и экс-директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара.