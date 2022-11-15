11-летний мальчик из Петербурга прострелил себе руку

Ребенок из Петербурга прострелил себе руку на даче в Псковской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11-летний мальчик из Санкт-Петербурга попал в больницу с огнестрельным ранением руки. Ребенок сам прострелил себе руку, когда играл в заброшенном здании на даче в Псковской области. Инцидент произошел 14 ноября 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В половине шестого вечера отец привез 11-летнего сына в Детскую больницу №2 с огнестрельными травмами трех пальцев правой руки. В состоянии средней степени тяжести ребенок госпитализирован на хирургическое отделение, - рассказал источник.

Отец рассказал, что днем ранее он находился с сыном на даче в деревне Рябово Псковской области. Вечером мальчик пошел гулять один и забрел в заброшенное здание, где нашел пистолет. Пытаясь почистить его, ребенок случайно выстрелил себе в руку.