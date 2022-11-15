Спасатели реанимируют мужчину, упавшего в Фонтанку у Обуховского моста

В Фонтанку упал мужчина. Фото: "Мегаполис"

Спасатели МЧС реанимируют мужчину, который упал в воду у Обуховского моста через Фонтанку. ЧП произошло утром 15 ноября, свидетелями инцидента стали прохожие, которые опубликовали фото спасения человека из реки.

- Из Фонтанки вытащили тонувшего мужчину. Сотрудники МЧС сделали пострадавшему искусственное дыхание, а затем отнесли его к карете скорой помощи, - пишет телеграм-канал «Мегаполис».

По слова очевидцев, спасатели долго делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца тонувшему человеку. При этом сам пострадавший не подавал признаков жизни. Удалось ли его реанимировать, непонятно.

Мужчину увезли на машине скорой помощи, обстоятельства произошедшего уточняются.