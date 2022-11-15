Прокуратура потребовала расторгнуть брак между 54-летним петербуржцем и молодой иностранкой

Судьбу брака петербуржца с иностранкой определит суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга подала иск в суд с требованием признать недействительным брак между 54-летним жителем города и 36-летней иностранкой. По убеждению прокурорских работников, отношения мужчины и женщины – фиктивные.

- Брак был необходим иностранке исключительно для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в России, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что супруги вместе не проживают, хозяйства не ведут. То есть полноценной семьи у них нет. Где находится его жена, мужчина не знает. Более того, за печать в паспорте он получил от женщины 15 тысяч рублей.

Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении в суде. Судьбу «семьи» решат на одном из ближайших заседаний.