Корзина с кирпичами насмерть раздавила строителя в Петербурге

На Петроградке кирпичи упали на строителя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге строитель погиб от корзины кирпичей, которая рухнула на него с большой высоты. Трагедия произошла днем 14 ноября в Петроградском районе города на строительной площадке на Лодейнопольской улице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В третьем часу дня на стройке произошло ЧП. На месте происшествия был обнаружен труп 27-летнего подсобного рабочего, 27-летнего гражданина Таджикистана, - рассказал источник.

По предварительным данным, в 14:20 часов во время строительных работ на мигранта рухнула строительная корзина с кирпичами с высоты восьмого этажа.

Место происшествия оборудовано камерами видеонаблюдения, видео просмотрено и изъято. Известно, что погибший прибыл в Россию для работы в августе этого года.