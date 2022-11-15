Судимого за убийство мужчину задержали за изнасилование 11-летней девочки в Петербурге

Убийцу заподозрили в насилии над 11-летней девочкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. Еще 4 ноября 2022 года в полицию обратилась сама пострадавшая, которой на данный момент 12 лет. Она рассказала, что год назад над ней надругался сосед. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочка рассказала в полиции, что августе 2021 на лестничной площадке у квартиры на Аэродромной улице малознакомый сосед совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело. Спустя 10 дней, 14 ноября у дома на улице Ильюшина по подозрению был задержан 57-летний неработающий мужчина. Известно, что с 1986 года он четыре раза был судим з а кражи, угоны и вовлечение несовершеннолетних в преступление. А в 1999 году его осудили на 15 лет за убийство.