Два открытых бассейна построят в Финском заливе к 2025 году

У стадиона построят два открытых бассейна. Фото: gov.spb.ru

Два открытых бассейна появятся в Финском заливе рядом с футбольным стадионом «Зенита» на Крестовском острове. Планы, которые были озвучены летом 2022 года, получили подтверждение. Сейчас идет активная стадия проектирования объекта.

- На Крестовском острове построят два открытых бассейна - на 50 и 20 метров. Предполагаемый срок реализации проекта – 2024-2025 годы, - сообщала ранее пресс-служба администрации Петроградского района.

Кроме бассейнов, которые по задумке будут работать круглогодично, проект предусматривает создание пляжной зоны с шезлонгами и раздевалками, веревочного парка, детского городка, площадки для игры в мини-гольф.

Техусловия на подключение объекта к канализации, водо-, электро- и газоснабжению, уже получены.

В ближайшее время строительства вынесен на общественные обсуждения и направлен на экспертизу.