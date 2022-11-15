Видео ДТП с тремя грузовиками на КАД у Ломоносова опубликовано в соцсетях

У съезда на Ломоносов столкнулись три самосвала. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Видео последствий ДТП с тремя грузовиками на КАД появилось в соцсетях. Его сняли водители других машин, которым пришлось остановиться на трассе, так как проезд по ней был полностью перегорожен разбитыми самосвалами и рассыпанным из них песком.

- Три грузовика, два из них лежат. Из одного высыпался песок, из другого гравий. На внешнем кольце у съезда на Ломоносов дорога полностью перекрыта, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным Управления федеральных автодорог «Северо-Запад», авария произошло в 12:00. До 12:30 проезд был полностью перекрыт, а потом дородные службы смогли расчистить одну полосу, но по ней пускали только легковушки. Пробка собралась большая. По состоянию на 14:45 длина затора составляет около 2,5 километров.

Сами разбитые грузовики еще не убраны. По счастливой случайности, их водители не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.