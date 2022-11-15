Пьяный гонщик сбил пенсионера на тротуаре в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный гонщик сбил пенсионера на тротуаре и скрылся с места ДТП. Авария произошла вечером 12 ноября 2022 года на Придорожной аллее в Выборгском районе города. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 17:40 часов у дома 21 по Придорожной аллее водитель, двигаясь по тротуару, сбил 79-летнего пенсионера, после чего сразу же скрылся. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в полиции.

Сотрудники ДПС организовали погоню. Вскоре автомобиль задержали у дома 22 по проспекту Культуры. Оказалось, что водитель пьян, а также у него нет водительских прав.

По факту произошедшего было возбуждено несколько административных дел. Суд отправил водителя под арест на 10 суток.