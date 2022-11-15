Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 12:26

Комтранс еще больше усилил востребованный автобусный маршрут №397 до Парголово

Ранее жители отдаленного микрорайона жаловались на столпотворения на остановках и невозможность уехать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комтранс усилил маршрут до Парголово.

Комтранс усилил маршрут до Парголово.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второе за два месяца усиление получил востребованный и проблемный автобусный маршрут № 397, который ходит от станции метро «Проспект просвещения» до Парголово. С отменой маршруток жители микрорайона начали жаловаться на то, что автобусов не хватает. На остановках собирались толпы пассажиров, а в салон они набивались как кильки в бочку. В сентябре маршрут усилили первый раз. А теперь – еще один.

- С 15 ноября по будням на маршрут № 397, пролегающий от Тихоокеанской улицы до улицы Жени Егоровой, будут выходить три дополнительных автобуса, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

А в Комитете по транспорту отмечают, что все автобусы, вышедшие на линию, имеют большую вместимость – до 100 пассажиров. Интервал сокращен до 9-12 минут в часы «пик».

Другими словами, пассажирам придется меньше мерзнуть на остановках в ожидании транспорта.