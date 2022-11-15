Комтранс еще больше усилил востребованный автобусный маршрут №397 до Парголово

Комтранс усилил маршрут до Парголово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второе за два месяца усиление получил востребованный и проблемный автобусный маршрут № 397, который ходит от станции метро «Проспект просвещения» до Парголово. С отменой маршруток жители микрорайона начали жаловаться на то, что автобусов не хватает. На остановках собирались толпы пассажиров, а в салон они набивались как кильки в бочку. В сентябре маршрут усилили первый раз. А теперь – еще один.

- С 15 ноября по будням на маршрут № 397, пролегающий от Тихоокеанской улицы до улицы Жени Егоровой, будут выходить три дополнительных автобуса, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

А в Комитете по транспорту отмечают, что все автобусы, вышедшие на линию, имеют большую вместимость – до 100 пассажиров. Интервал сокращен до 9-12 минут в часы «пик».

Другими словами, пассажирам придется меньше мерзнуть на остановках в ожидании транспорта.