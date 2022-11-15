Более 600 уборочных машин чистят от снега Петербург 15 ноября

Улицы Петербурга сегодня чистят от снега более 600 единиц техники и почти 900 дворников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 ноября 2022 года на Санкт-Петербург обрушился первый снегопад. К 7 часам утра в городе намело полсантиметра снега, в некоторых районах даже больше. С ранних часов на улицы города вышли уборочные машины и дворники, чтобы расчистить слякоть. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Дорожные службы вывели свою технику на дежурство еще до того, как все началось. Превентивно обработали противогололедными материалами опасные участки - мосты, подъемы и спуски, большие перекрестки, - рассказали в комитете.

С утра улицы города убирают более 600 уборочных машин. На узких тротуарах и в труднодоступных местах трудятся почти 900 дворников с лопатами. Там, где снег не тает, его сметают щётками, магистрали обрабатывают солью.