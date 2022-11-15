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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:28

Более 600 уборочных машин чистят от снега Петербург 15 ноября

Также на улицах работают почти 900 дворников
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Улицы Петербурга сегодня чистят от снега более 600 единиц техники и почти 900 дворников

Улицы Петербурга сегодня чистят от снега более 600 единиц техники и почти 900 дворников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 ноября 2022 года на Санкт-Петербург обрушился первый снегопад. К 7 часам утра в городе намело полсантиметра снега, в некоторых районах даже больше. С ранних часов на улицы города вышли уборочные машины и дворники, чтобы расчистить слякоть. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Дорожные службы вывели свою технику на дежурство еще до того, как все началось. Превентивно обработали противогололедными материалами опасные участки - мосты, подъемы и спуски, большие перекрестки, - рассказали в комитете.

С утра улицы города убирают более 600 уборочных машин. На узких тротуарах и в труднодоступных местах трудятся почти 900 дворников с лопатами. Там, где снег не тает, его сметают щётками, магистрали обрабатывают солью.