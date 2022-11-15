Бдительная пенсионерка помогла задержать полицейским мошенников в Ленобласти

Бдительная старушка в Луге помогла полиции задержать двух лжеремонтников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области бдительная пенсионерка помогла сотрудникам полиции задержать двух мошенников. Днем 14 ноября 2022 года в квартиру 84-летней женщины в городе Луга пришли мужчины, которые представились сотрудниками коммунальной службы и предложили заменить счетчики. Об этом сообщает "Мойка78".

- Лже-ремонтники заявили, что пенсионерке срочно необходимо заменить дома счетчики. За свои услуги они потребовали более 12 тысяч рублей, - пишет издание.

Однако пенсионерка оказалась смышленой и сразу поняла, что на ее пороге мошенники. Она позвонила в полицию, а сама сказала незнакомцам, что согласна на замену счетчиков. Пока мужчина выполняли работу, на место прибыл наряд, который задержал мошенников.

Задержанными оказались мужчины 18 и 23 лет. Возбуждено уголовное дело.