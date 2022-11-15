«Фольксваген» протаранил «Роллс Ройс» за 30 млн рублей у Петропавловской крепости

"Роллс Ройс" попал в ДТП на Кронверкской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Ну очень дорогое ДТП произошло в историческом центре Петербурга. На Кронверкской набережной совсем не дешевый «Фольксваген Тигуан» протаранил элитный внедорожник «Роллс Ройс Куллинан».

- На Кронверкской набережной въехали в «Роллс». Хорошо, если у водителя «Тигуана» есть страховка. Хотя, вряд ли она поможет, 400 тысяч по ОСАГО - это очень мало сейчас. На «Роллс Ройсе» 17 слоев лака. Не дай бог так попасть, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сочувствующие горожане.

В комментариях пользователи соцсетей спорят о стоимости восстановления «Роллс Ройса» и уже советуют владельцу «Фольксвагена» брать ипотеку на ремонт. Другие же, видимо имея опыт, предлагают подумать дважды: «Ипотека, это лет 25-30. Да срок за убийство раза в два меньше».

Отметим, что Новый «Роллс Ройс Куллинан» стоит от 30 миллионов рублей, «Фольксваген Тигуан» - в десять раз дешевле.