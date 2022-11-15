Суд Петербурга оставил в силе штраф депутату Заксобрания Шишлову за дискредитацию армии

Горсуд не стал отменять штраф депутату Шишлову. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений вердикт в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Шишлова. В октябре 2022 года Петроградский райсуд оштрафовал депутата за дискредитацию армии. Причиной стали слова, сказанные еще в начале лета.

- Городской суд оставил без изменений постановление районного суда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Не изменился и размер штрафа в 35 тысяч рублей.

Напомним, что сам Александр Шишлов не был согласен с приговором и обещал оспорить вердикт в вышестоящей инстанции. Будет ли он обжаловать решение горсуда и пойдет ли по инстанциям дальше, пока неизвестно.