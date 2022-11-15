Видео с места обнаружения трупа младенца на свалке в Ленобласти показали в СК

На месте обнаружения трупа работают следователи. Фото: СУ СКР по ЛО

Следователи регионального управления СК России по Ленобласти работают на свалке в деревне Кути Волховского района, где днем 15 ноября было найдено тело новорожденной девочки. Предварительно, тело младенца в мусор могла выкинуть мать.

- Следственным отделом по городу Волхов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщает пресс-служба СК.

На месте ЧП уже побывало руководство волховского отдела Следкома, а также судмедэксперты и сотрудники полиции. Сейчас тело малышки направлено в морг для установления точной причины смерти.

Полиция выясняет. Кто мог быть матерью ребенка и откуда приехала машина с мусором, в которой скорее всего лежало тело.