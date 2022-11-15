Еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года

Еще 246 контейнеров для раздельного сбора отходов установят в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора до конца нынешнего года установят в населенных пунктах Ленинградской области по нацпроекту «Экология». Они прибавятся к 888 точкам ответственного сбора мусора, которые действуют в регионе на данный момент.

- В этой сфере районам необходимо работать проактивно: заранее приучать людей к раздельному сбору. Это цивилизованный подход к созданию современной системы обращения с отходами, — отметил губернатор Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба областной администрации.

На данный момент раздельный сбор мусора работает в 14 районах Ленобласти. В городах поселках и деревнях установлены цветные контейнеры. Желтые – для пластика, зеленые – для стекла.

Кроме того, с начала года в регионе ликвидировано 74 свалки, а также оборудовано по единым стандартам 154 площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Все вместе это позволяет не допускать появления несанкционированных свалок, на борьбу с которыми уходит много времени и средств.