Следователи предъявили обвинение подозреваемому в деле о взрыве газопровода в Колпино

Продолжается расследование уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение заместителю директора коммерческой организации после взрыва газопровода в ЖК «Новое Колпино». 32-летний мужчина подписал подписку о невыезде, а сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

- 31 октября этого года обвиняемый нарушил требования охраны труда. Из-за этого произошла разгерметизация заглушки участка ремонтируемой трубы и утечка газа, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Напомним, происшествие случилось на улице Севастьянова, в ста метрах от 28-го дома. Из-за взрыва были повреждены 110 автомобилей, а также создана угроза для жизни и здоровья людей. Но, к счастью, никто из жителей Колпино не пострадал. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.