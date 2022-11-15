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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 15:22

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в деле о взрыве газопровода в Колпино

32-летний замдиректора организации находится под подпиской о невыезде
Анастасия НУРАДИЛОВА
Продолжается расследование уголовного дела

Продолжается расследование уголовного дела

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение заместителю директора коммерческой организации после взрыва газопровода в ЖК «Новое Колпино». 32-летний мужчина подписал подписку о невыезде, а сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

- 31 октября этого года обвиняемый нарушил требования охраны труда. Из-за этого произошла разгерметизация заглушки участка ремонтируемой трубы и утечка газа, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Напомним, происшествие случилось на улице Севастьянова, в ста метрах от 28-го дома. Из-за взрыва были повреждены 110 автомобилей, а также создана угроза для жизни и здоровья людей. Но, к счастью, никто из жителей Колпино не пострадал. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.