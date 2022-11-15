Житель Волхова вызвал взрывотехников из-за найденного макета гранаты

Макет гранаты утилизировали. Фото: Росгвардия Петербурга

Житель Волхова нашел предмет, похожий на гранату и обратился в полицию. К гранате был привязан шнур. На улицу Коммунаров приехали сотрудники Росгвардии и полиции, которые и обеспечили охрану места происшествия.

- С найденным предметом разбирались взрывотехники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Они осмотрели находку и установили, что это просто макет гранаты Ф-1, который не представляет никакой опасности, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Взрывотехники утилизировали макет гранаты.

Напомним, в октябре этого года суд Петербурга вынес приговор мужчине, который угрожал кассиру банка ненастоящей гранатой, чтобы получить деньги общей суммой 39 миллионов рублей. Грабитель проведет в исправительной колонии четыре года.