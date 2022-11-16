Жители Петербурга хотели бы получать зарплату в 158 тысяч рублей

Петербуржцы хотят получать почти 158 тысяч в месяц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга назвали размер зарплаты, которую хотели бы получать. Сумма получилась «средней по больнице» - в зависимости от профессии и сферы, где работает респондент. Но в общем и целом это – больше 150 тысяч рублей.

- Средняя желаемая зарплата по Санкт-Петербургу составила 157 800 рублей в месяц. При этом желаемый уровень отличается в зависимости от сферы занятости опрошенных, - говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

Всего в опросе участвовало боле тысячи жителей Северной столицы в возрасте старше 18 лет.

Самые высокие аппетиты как всегда в сфере высоких технологий (IT и телекоммуникации), а вот журналисты и работники сельского хозяйства согласны по сравнению с айтишниками на вдвое меньшие деньги.

Интересно, что желаемая зарплата оказалась меньше суммы денег, необходимой петербуржцам для счастья. Тот опрос показал, что благоденствие наступит при доходе в 197 тысяч рублей на руки. Видимо, недостающие 40 тысяч должны поступать откуда-то «свыше».