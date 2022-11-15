Жителя Великого Новгорода будут судить за изнасилование 18-летней давности

СК направил уголовное дело в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новгородской области будут судить мужчину за преступление 18-летней давности. Житель Великого Новгорода в 2004 году изнасиловал и пытался убить 38-летнюю женщину. Он поймал жертву и напал на нее в недостроенном здании, а когда та попыталась убежать, несколько раз ударил ее ножом в грудь и живот.

- С 2004 года мужчина находился в федеральном розыске, его поиски не прекращались. 37-летний обвиняемый задержан и ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Следователи собрали достаточно доказательств виновности мужчины. Теперь уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.