Штраф в размере пяти тысяч рублей за выход на лед введен в Петербурге с 15 ноября

Петербуржцам запретили выходить на лед Фото: Олег ЗОЛОТО

Запрет выхода на лед начал действовать в Петербурге. Нарушителям, которые все-таки решат прогуляться по замерзшей воде рек и каналов, придется заплатить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Ходить по льду нельзя на водоемах в центральной части города, а также на всем протяжении Невы и ее притоков.

- По прогнозу синоптиков, вода покроется льдом в конце ноября. Запрет будет действовать с 15 ноября этого года по 15 апреля 2023 года. Он не касается только Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ. Там можно будет гулять по льду с 16 января по 14 марта 2023 года, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Во время зимнего сезона в городе будут работать 18 спасательных станций. Спасатели будут патрулировать водоемы и проверять толщину льда. Современная техника позволит им прибыть на место через пять минут после вызова из-за тонущего человека.