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НовостиНедвижимость15 ноября 2022 17:59

Объемы ввода новостроек в Петербурге снизились на 50%

Тенденция снижения объемов строительства будет сохраняться
Анастасия НУРАДИЛОВА
В октябре 2022 года на рынок было выведено всего шесть объектов

В октябре 2022 года на рынок было выведено всего шесть объектов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вывод на рынок новостроек резко снизился в Петербурге. В октября этого года застройщики сдали на 50% меньше жилых комплексов, чем ранее. Ожидается, то тенденция снижения объемов строительства будет сохраняться.

- В октябре 2022 года на рынок было выведено всего шесть объектов. Это 1,41 тысяча квартир общей площадью 75,2 тысячи квадратных метров. По сравнению с октябрем 2021 года число новых объектов сократилось на 46%, - пишет РБК.

С начала этого года, в среднем, на рынок региона каждый день выводилось по 118 квартир. Это на 27% меньше, чем в 2021 году. Если такие темпы сохранятся, то за этот год застройщики Петербурга сдадут всего 43,1 тысячи квартир.