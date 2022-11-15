Объемы ввода новостроек в Петербурге снизились на 50%

В октябре 2022 года на рынок было выведено всего шесть объектов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вывод на рынок новостроек резко снизился в Петербурге. В октября этого года застройщики сдали на 50% меньше жилых комплексов, чем ранее. Ожидается, то тенденция снижения объемов строительства будет сохраняться.

- В октябре 2022 года на рынок было выведено всего шесть объектов. Это 1,41 тысяча квартир общей площадью 75,2 тысячи квадратных метров. По сравнению с октябрем 2021 года число новых объектов сократилось на 46%, - пишет РБК.

С начала этого года, в среднем, на рынок региона каждый день выводилось по 118 квартир. Это на 27% меньше, чем в 2021 году. Если такие темпы сохранятся, то за этот год застройщики Петербурга сдадут всего 43,1 тысячи квартир.