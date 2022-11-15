В Петербурге на проспекте Ветеранов затопило дорогу

Проезжую часть затопило в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге затопило проезжую часть на перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 15 ноября. Информацию о происшествии подтвердили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- 15 ноября в 20:27 на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступила заявка на вытекание по адресу проспект Ветеранов, дом 122, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали специализированные бригады предприятия. Специалисты выяснят причину потопа. Движение транспорта по дороге не ограничивалось. После проведения обследования станут известны обстоятельства случившегося.