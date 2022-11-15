15 миллиметров снега выпало в Петербурге из-за циклона «Сью»

Снегопад прошел в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон «Сью» хозяйничает в Петербурге уже второй день. За это время в городе выпало 15 миллиметров осадков в виде снега. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- 12 миллиметров снега в Петербурге выпало ночью, а три миллиметра – днем. Общее количество осадков – больше четверти от нормы ноября, то есть превысило норму на 27%, - говорится в сообщении метеоролога.

Правда, снег в Северной столице достаточно быстро растаял и к вечеру вторника от него почти ничего не осталось. А вот утром осадки доставили серьезные неприятности жителям города. В Петербурге начался настоящий «день жестянщика». Из-за погодных условий на дорогах произошло множество ДТП.