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НовостиОбщество15 ноября 2022 19:09

15 миллиметров снега выпало в Петербурге из-за циклона «Сью»

Это на 27% больше ноябрьской нормы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Снегопад прошел в Петербурге

Снегопад прошел в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон «Сью» хозяйничает в Петербурге уже второй день. За это время в городе выпало 15 миллиметров осадков в виде снега. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- 12 миллиметров снега в Петербурге выпало ночью, а три миллиметра – днем. Общее количество осадков – больше четверти от нормы ноября, то есть превысило норму на 27%, - говорится в сообщении метеоролога.

Правда, снег в Северной столице достаточно быстро растаял и к вечеру вторника от него почти ничего не осталось. А вот утром осадки доставили серьезные неприятности жителям города. В Петербурге начался настоящий «день жестянщика». Из-за погодных условий на дорогах произошло множество ДТП.