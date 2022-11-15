Прорыв трубы стал причиной потопа на проспекте Ветеранов в Петербурге

Специалисты "Водоканала" выехали на место происшествия. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Причиной потопа на проезжей части на проспекте Ветеранов стал прорыв трубы диаметром 300 миллиметров. Специалисты «Водоканала» устранили вытекание в 21:50. Водоснабжение было восстановлено. Движение транспорта не ограничивалось.

- Вода с дороги ушла в систему водоотведения. Специальная техника уберет территорию, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, сообщение о затоплении проезжей части поступило в «Водоканал» в 21:27 во вторник, 15 ноября. Специализированные бригады предприятия за 20 минут установили причину происшествия и устранили прорыв трубы.