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НовостиОбщество15 ноября 2022 19:39

Доброволец из Петербурга, погибший в зоне спецоперации, награжден орденом Мужества посмертно

Житель Красногвардейского района погиб в Мариуполе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина отправился на фронт в марте этого года

Мужчина отправился на фронт в марте этого года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Красногвардейского района, который отправился добровольцем в зону спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Награду получала вдова военнослужащего. Мужчина уехал в зону СВО еще в марте этого года. Но он и до этого уже был на Донбассе.

- Петербуржец проходил службу в звании рядового. Погиб в Мариуполе при исполнении воинского долга. Военнослужащий проявил отвагу, воинскую доблесть, смелость и мужество, - рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга.

Боевую награду получила жена рядового. Глава администрации Красногвардейского района, Евгений Разумишкин, поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего патриота.