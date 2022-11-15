Закрытие станции «Чернышевская» в Петербурге привело к падению трафика в кафе и магазинах

Вестибюль станции будут ремонтировать до 2024 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Чернышевская» в Петербурге закрыта уже три недели. Из-за этого в заведениях общепита и в магазинах, которые находятся в том районе, стало значительно меньше посетителей. Сократилась и загрузка местных бизнес-центров.

- Эксперты по коммерческой недвижимости отмечают, что многие арендаторы из-за закрытия станции начали требовать скидки. Некоторые даже решаются на переезд, если их просьба отклоняется, - сообщает РБК.

До начала ремонта станция «Чернышевская» считалась одной из самых загруженных. В день там проходили почти 46 тысяч пассажиров, а в месяц – 1,37 миллионов человек. Напомним, ремонтные работы в наземном вестибюле на станции «Чернышевская» будут продолжаться до мая 2024 года.