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НовостиОбщество15 ноября 2022 20:32

Петербург перейдет на новую систему уборки к 1 июля 2023 года

Переходить к новому формату город будет поэтапно
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полностью завершить реформу планируется в июле

Полностью завершить реформу планируется в июле

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге планируется ввести новую модель уборки территорий. Она начнет действовать в 2023 году, а переходить к новому формату будут поэтапно. За чистоту в городе теперь начнут отвечать районные жилищные агентства, реорганизованные в государственные бюджетные учреждения.

- Полностью завершить реформу планируется в июле. Все районы к этому времени заменят подрядчиков на государственные компании, - пишет «Деловой Петербург».

Контракты на использование почти 1,2 тысяч единиц уборочной техники, среди которой погрузчики, самосвалы и тракторы, уже подписаны. Для уборки улиц город закупил 1613 единиц техники. На обновление уборочной техники будет потрачено 4,3 миллиарда рублей.

В Петербурге будут работать 17 накопительных пунктов, куда будут привозить снег. А далее его направят на снегоплавительные пункты, которых в городе 14.