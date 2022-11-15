Петербург перейдет на новую систему уборки к 1 июля 2023 года

Полностью завершить реформу планируется в июле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге планируется ввести новую модель уборки территорий. Она начнет действовать в 2023 году, а переходить к новому формату будут поэтапно. За чистоту в городе теперь начнут отвечать районные жилищные агентства, реорганизованные в государственные бюджетные учреждения.

- Полностью завершить реформу планируется в июле. Все районы к этому времени заменят подрядчиков на государственные компании, - пишет «Деловой Петербург».

Контракты на использование почти 1,2 тысяч единиц уборочной техники, среди которой погрузчики, самосвалы и тракторы, уже подписаны. Для уборки улиц город закупил 1613 единиц техники. На обновление уборочной техники будет потрачено 4,3 миллиарда рублей.

В Петербурге будут работать 17 накопительных пунктов, куда будут привозить снег. А далее его направят на снегоплавительные пункты, которых в городе 14.