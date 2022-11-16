Коммерческие перевозчики Петербурга полностью обновили автобусный парк

Автобусный парк обновлен в Петербурге

В Петербурге обновлен парк автобусов коммерческих перевозчиков, которые начали свою работу в рамках новой модели транспортного обслуживания пассажиров. Поэтому с 15 ноября на всех маршрутах работают комфортабельные современные автобусы.

- Переход на новую модель транспортного обслуживания нужен был для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Автобусы в мегаполисе должны быть комфортными и экологичными, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Для удобства маломобильных граждан все автобусы низкопольные. Их вместимость – от 19 до 100 пассажиров. Напомним, с апреля этого года поэтапно проводилось внедрение новой модели транспортного обслуживания.

КОНКРЕТНО

С 15 ноября новые автобусы вышли на последние 12 маршрутов Пушкинского района: № № 188, 273, 370, 373, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 545. Ранее, 13 ноября, был обновлён подвижной состав на 18 маршрутах: № № 144, 146, 278, 331, 332, 364, 367, 368, 389, 390, 392, 438, 438з, 454, 461, 477, 544, 547.