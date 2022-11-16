Дерево упало на припаркованный автомобиль на проспекте Металлистов в Петербурге

Дерево упало на машину. Фото: vk.com/spb_today

Дерево упало на припаркованный около дома автомобиль «Киа». Инцидент случился днем 15 ноября. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- На проспекте Металлистов у 89-го дома на припаркованную машину «Киа» упало дерево, - написал мужчина в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что во время снегопада дерево с большим количеством веток задело иномарку. Но, судя по фотографии, автомобилю причинен не сильный ущерб. Дерево, как будто, слегка коснулось машины. О пострадавших в происшествии не сообщается.

Напомним, 11 ноября дерево рухнуло на припаркованную у Большеохтинского кладбища машину. Оно задело сразу два автомобиля: «Мицубиси АSХ» и «Фольксваген Поло». Упавший тополь поломал кладбищенскую ограду и притянул к земле провода.