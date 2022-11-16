Снег и до минус 5 градусов прогнозируют в Ленобласти 16 ноября

В Петербурге и Ленобласти пройдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается 16 ноября в Ленинградской области. В большинстве районов пройдет снег. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное» УГМС.

- Ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, а днем от +2 до -3 градусов. На дорогах будет гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ждет 16 ноября Петербург. В городе пройдет снег и мокрый снег. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

- Температура воздуха будет от +1 до -1 ночью и от 0 до +2 градусов днем. Ночью на дорогах прогнозируется гололедица, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.