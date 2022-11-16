Пожар охватил 150 квадратных метров крыши и квартиру на Прилукской улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Санкт-Петербурге в ночь на 16 ноября 2022 года. Пламя охватило жилую квартиру и крышу в доме на Прилукской улице во Фрунзенском районе города. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о возгорании в жилом доме 12 по Прилукской улице поступило на пульт экстренной службы в 2:27 часов ночи. Происходило горение в квартире и на кровле, общая площадь пожара 150 квадратных метров, - сообщили спасатели.

Из-за того, что огонь так быстро распространился, пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС. Спустя полтора часа пожарные смогли локализовать возгорание.

На месте работали 25 человек личного состава МЧС и семь пожарных машин. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.