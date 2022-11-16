Заморозки и снег ждут Петербург 16 ноября

Снег и заморозки ожидают Петербург 16 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дыхание зимы становится совсем близко в Санкт-Петербурге. В среду, 16 ноября 2022 года, в Северной столице ожидаются небольшие заморозки и снег. Дороги и тротуары покроются гололедом, поэтому на улицах следует быть осторожнее. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица, - сообщил Леус.

Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер холодный, северо-западный до 2-7 метров в секунду.

В четверг небольшой мокрый снег и чуть выше нуля.