Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 16 ноября 2022 года Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 16 ноября 2022 года. Ужасно мощный пожар охватил жилой дом на Прилукской улице во Фрунзенском районе города. Возгорание произошло в третьем часу ночи. Огонь разгорелся в жилой квартире, а также перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Заморозки аукнулись в Санкт-Петербурге большим количеством ДТП. Ночью на КАД в районе Рябовского шоссе в аварию попали сразу 10 машин. Все автомобили раскидало по разным сторонам дороги. На месте работают спасатели. О пострадавших ничего не сообщается.

На Лиговском проспекте автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавших оказался прямо под машиной. Состояние пешехода уточняется.

Из-за снегопада на припаркованный автомобиль на проспекте Металлистов упало дерево. Но, судя по фотографии, автомобилю причинен не сильный ущерб.