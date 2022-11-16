Жесткое ДТП из 10 машин произошло на КАД Петербурга

10 машин столкнулись на КАД Петербурга в ночь на 16 ноября Фото: принтскрин видео.

Из-за заморозков дороги в Санкт-Петербурге покрылись гололедом, что стало причиной множества аварий. Так, в ночь на 16 ноября 2022 года на Кольцевой автодороге города произошло жесткое ДТП с участием десятка автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На КАД, в районе Рябовского шоссе, около 10 машин по разным частям дороги. ДПС, скорая и пожарка на месте, - рассказали свидетели.

На кадрах с места аварии видно, как по трассе раскиданы машины на несколько метров. Кого-то унесло в заграждение, кто-то остался стоять, столкнувшись вместе. У некоторых автомобилей оказались раскурочены бамперы, помяты двери.

Причина аварии пока не называется, но судя по всему, кто-то из участников ДТП не сменил вовремя резину, из-за чего автомобили занесло на скользкой дороге. О пострадавших ничего не сообщается.